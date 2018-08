Le groupe hospitalier émirati NMC Health envisage une expansion en Afrique

(Agence Ecofin) - Le groupe hospitalier émirati NMC Health, qui vient de réaliser sa première acquisition au Royaume-Uni, envisage une expansion en Afrique et aux Etats-Unis, a rapporté le quotidien émirati The National, citant un dirigeant de l’entreprise. «Nous visons une expansion en Afrique et aux Etats-Unis à partir de 2019.», a déclaré le directeur général de NMC Health, Prasanth Manghat.

«Les Etats-Unis sont un marché très prometteur qui est dans notre viseur, mais il est encore trop tôt pour dévoiler certaines opportunités qui se présentent.», a-t-il dit. «L’Afrique est quant à elle l’avenir. Nous ferons en sorte que cette région figure en tête de nos priorités d'investissement.», a ajouté M. Manghat.

NMC Health a fait sa première incursion sur le continent africain cette année avec le lancement d’une clinique spécialisée dans la fécondation in vitro (FIV), dans la capitale kényane Nairobi. Cette clinique gérée par Clinica Eugin, la marque du groupe spécialisée dans la procréation médicalement assistée, devrait attirer des patients originaires des pays voisins comme la Tanzanie, l’Ouganda et le Rwanda.

NMC Health a annoncé mi-août, son entrée sur le marché britannique avec l’acquisition du groupe hospitalier Aspen Healthcare, qui dispose de neuf cliniques et centres de soins.

