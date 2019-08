L’UIT va renforcer les compétences des acteurs publics congolais en économie numérique

(Agence Ecofin) - Léon Juste Ibombo, ministre congolais des Postes et Télécommunications, a reçu en audience Andrew Rugege, directeur Afrique de l’Union internationale des télécommunications (UIT), le 20 août 2019. Au cours de cette rencontre, il a sollicité et obtenu de l’organisation spécialisée des Nations unies son expertise pour accompagner le pays dans le renforcement des capacités des acteurs publics dans la mise en œuvre de la stratégie de développement de l’économie numérique.

Les deux parties ont ainsi convenu d’organiser, du 14 au 19 octobre 2019, un atelier national sur le numérique. À travers la promotion des transactions électroniques, la règlementation du e-commerce, la protection des données personnelles, la lutte contre la cybercriminalité et la création d’un centre d’alerte contre la cybercriminalité, le Congo et l’UIT espèrent non seulement améliorer les connaissances des participants à l’atelier sur la législation en vigueur, mais contribuer également à booster le potentiel du secteur.

« Nous sommes tombés d’accord pour que l’UIT puisse nous accompagner à renforcer les capacités de tous les acteurs du secteur numérique, y compris les juges et les policiers », a indiqué Léon Juste Ibombo.

Andrew Rugege a déclaré que c’est le rôle de l’UIT « de travailler avec les Etats membres et d’autres structures pour le développement des télécoms », pour justifier la disponibilité de l’UIT à accompagner le Congo dans ce renforcement des compétences locales en économie numérique.

Cet appui de l’UIT intervient quelques jours après la présentation officiellement de la stratégie nationale de développement de l’économie numérique, baptisée « Congo Digital 2025 ». C’était le 9 août 2019 à Brazzaville.