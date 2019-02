Egypte: l’ITIDA a signé deux accords de coopération dans les TIC lors du World Government Summit

(Agence Ecofin) - L’Agence égyptienne de développement du secteur des technologies de l’information (ITIDA) a signé deux accords de coopération dans les technologies de l’information et de la communication (TIC), au cours du World Government Summit qui se tient du 10 au 12 février 2019 à Dubai, aux Emirats Arabes Unis.

Ces accords devraient contribuer à relever davantage les compétences de la jeunesse égyptienne, sur laquelle le gouvernement concentre actuellement ses investissements pour réussir la transformation numérique du pays.

Le premier accord, paraphé entre Maha Rashad, la présidente-directrice générale par intérim de l'ITIDA, et Shamsa Al Balooshi, la directrice des partenariats de la Fondation saoudienne du savoir Mohammed Makroum Al-Maktoum (MBRF), porte sur l’échange de compétences et d’assistance technique dans les domaines de l’innovation et de la création. Il a une durée de trois ans.

Pour ce qui est du second accord, signé par Maha Rashad avec Karan Dixit, le vice-président Moyen-Orient et Afrique de la société UiPath, spécialisée dans le développement de logiciels pour le développement de l'automatisation de processus robotique (RPA), il s’agit d’une lettre d’intention pour qualifier les calibres égyptiens et perfectionner leurs compétences via la plateforme électronique de formation et de certification en ligne de la société.