Le Rwanda et l’Ethiopie ont signé un accord de coopération TIC avec l’Arménie  

(Agence Ecofin) - L’Arménie, à travers Enterprise Incubator Foundation (EIF), l’un des plus grands incubateurs d’entreprises technologiques et sociétés de conseil du pays, a signé un mémorandum d'accord avec le Smart Africa Center de l’Alliance Smart Africa basé au Rwanda. Les deux nouveaux partenaires ont convenu de la mise en place d'une coopération dans les domaines des hautes technologies, de l'ingénierie et de l'éducation.

La signature de l’accord de partenariat est intervenue le 7 avril 2019, au cours d’une visite officielle du ministre arménien des affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan (photo), au Rwanda. Au cours de ce voyage, il a rencontré Lacina Koné, le directeur général du secrétariat de Smart Africa, avec qui il a, au préalable, échangé sur des possibilités d'organisation d'événements dans les deux pays pour le développement des technologies de l'information, des télécommunications, des hautes technologies et des innovations.

Amaliya Yegoyan, le responsable du département du développement des affaires de la Enterprise Incubator Foundation, a déclaré que cette « coopération ouvre la voie à la mise en œuvre de programmes conjoints d'innovation et de recherche entre l'Arménie et le Rwanda, ainsi que dans le domaine des hautes technologies et de l'ingénierie, ce qui stimulera les relations entre les universités et les contacts commerciaux ».

Avant le Rwanda, Zohrab Mnatsakanyan s’est d’abord rendu en Ethiopie le 3 avril 2019 où Enterprise Incubator Foundation a signé un mémorandum de coopération dans les TIC avec le département d'informatique de l'université d'Addis-Abeba. L’accord a fait suite à l’échange entre le ministre des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsakanyan et le ministre éthiopien de l’Innovation et de la Technologie, Getahun Mekuria sur la collaboration entre les deux pays dans les domaines de l'innovation et des technologies de l'information.