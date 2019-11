Côte d’Ivoire : la FAO finance à hauteur de 26 millions $ la réalisation de 3 projets en agroforesterie

(Agence Ecofin) - Intervenant le mardi 26 novembre 2019, au cours d’un panel du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d'Abidjan 2019 (SARA), David Solano (photo), expert en mobilisation de ressources et expert forestier au sein de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), a annoncé que son institution a accordé un financement d’une valeur de 26 millions $ (près de 15,5 millions $) pour la réalisation de 3 projets d’agroforesterie en Côte d’Ivoire.

Ces projets concernent notamment la cacaoculture durable et l’aménagement du territoire, le projet fonds vert climat ainsi que le projet de bioénergies.

David Solano a également ajouté que la FAO et d’autres partenaires techniques et financiers soutiennent le gouvernement ivoirien dans la mise à l’échelle des technologies et des bonnes pratiques pour libérer le potentiel de l’innovation agricole.

André Chadrak