Total finalise l’acquisition des 26,5% de parts dans le projet Mozambique LNG pour 3,9 milliards $

(Agence Ecofin) - Lundi, la société française Total a annoncé avoir achevé avec l’américain Occidental Petroleum l’acquisition de 26,5% de parts dans le projet mozambicain de liquéfaction de gaz naturel, Mozambique LNG.

La transaction qui a une valeur de 3,9 milliards de dollars fait partie de l’accord global de cession de parts entre Occidental et Total, qui vaut 8,8 milliards de dollars.

Pour rappel, en mai dernier, Occidental Petroleum a racheté pour 38 milliards de dollars l’ensemble des parts de son compatriote Anadarko. En parallèle, Occidental ne voulant se concentrer que sur les actifs de schiste d’Anadarko dans le bassin permien, a décidé de céder à Total les actifs africains de GNL acquis auprès d’Anadarko, notamment ceux du projet Mozambique LNG.

Les autres actifs africains obtenus par Total dans le cadre de cet accord se retrouvent en Algérie, au Ghana et en Afrique du Sud et les opérations de closing se poursuivent par rapport à ces derniers.

« Mozambique LNG est un atout unique qui s'inscrit parfaitement dans notre stratégie et renforce notre position dans le gaz naturel liquéfié […] En tant que nouvel opérateur, nous sommes pleinement engagés dans le projet de GNL au Mozambique et nous apporterons le meilleur de nos capacités humaines, techniques, commerciales et financières pour renforcer encore son exécution », a déclaré Patrick Pouyanné (photo), Président-directeur général de Total, dans un communiqué.

Mozambique LNG, qui est le premier projet de mise en valeur de GNL en onshore du pays, comprend la mise en valeur des champs Golfinho et Atum situés dans la zone extracôtière 1. Il permettra de produire 12,88 Mtpa de GNL.

La décision finale d'investissement sur le projet a été prise le 18 juin dernier et le projet devrait entrer en production, d'ici 2024.

Olivier de Souza

