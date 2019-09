Le pétrolier allemand Wintershall DEA veut se retirer de la Libye

(Agence Ecofin) - Mercredi, la société pétrolière Wintershall DEA a annoncé à la presse allemande qu’elle compte se retirer de la chaine de valeurs du secteur pétrolier en Libye. Une déclaration de Mario Mehren, PDG de Wintershall DEA et Hans-Ulrich Engel, un des dirigeants de BASF, maison mère (à 67 %) de Wintershall, a confirmé l’information.

Les deux dirigeants rencontreront dans quelques jours, Ulrich Nussbaum, un haut représentant du ministère allemand de l’Economie pour discuter de la poursuite ou non des activités de la société dans le pays. Selon des précisions fournies par Hart Energy, BASF et Wintershall demandent également que l’Allemagne leur apporte un soutien financier et judiciaire dans le cadre d’un accord signé avec la société publique libyenne du pétrole (NOC).

Wintershall envisage en effet de se faire dédommager, car ledit projet est probablement déjà voué à l’échec et les deux parties comptent amener l’affaire devant un juge.

Wintershall produit environ 25 000 barils par jour, de pétrole dans le pays.

Olivier de Souza

Lire aussi :

08/01/2015 - Libye: Wintershall Holding suspend sa production de pétrole dans une situation de force majeure