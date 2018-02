Gambie : Petronas et Far Ltd signent un accord d’amodiation sur les blocs A2 et A5

(Agence Ecofin) - Le 26 février, l’indépendant australien FAR Ltd a annoncé avoir conclu avec une filiale de la société publique malaisienne Petronas, un accord d’amodiation au terme duquel, il attribuera à celui-ci la moitié de ses 80% de participations sur chacun des ''très prometteurs'' blocs A2 et A5, situés au large de la Gambie.

En échange de la cession de ces blocs et en guise de remboursements pour les investissements précédents, Far recevra de Petronas, une enveloppe de 13,5 millions $, au plus tard le 31 mars prochain. Quant à Petronas, il déboursera 80% du coût estimé du forage du puits d’exploration Samo-1, qui est de 45 millions de dollars. Il faut aussi souligner que l’entreprise basée à Kuala Lumpur, financera à hauteur de 1,5 million $, les frais non liés au forage qui incombent à Far.

Selon les termes de l’accord, Far conservera son statut d’opérateur sur les deux blocs pendant la phase d’exploration et de forage du puits Samo-1, qui devrait d’ailleurs, contenir des ressources de 825mmbbls de pétrole. Petronas a, quant à lui, la possibilité de devenir l’opérateur lors de la phase de développement. Far espère en effet, pouvoir compter sur l’expérience avérée de Petronas en matière de développement en eau profonde en cas de découverte.

Une fois approuvé par le gouvernement gambien et les autres parties prenantes, l’accord verra Far et Petronas se partager chacun, 40% de participations sur A2 et A5. Quant à la firme exploratoire Erin Energy basée à Houston et listée sur New York et Johannesburg, elle contrôlera le reste des parts.

«Cet accord d’amodiation avec Petronas est une reconnaissance supplémentaire de la valeur de nos licences gambiennes et du statut de FAR comme partenaire de choix dans le bassin Mauritanie-Sénégal-Guinée-Bissau-Conakry.», a commenté Cath Norman, la managing director de Far.

A2 et A5 qui sont situés à une profondeur d’eau, allant de 50 à 1 500 mètres, couvrent une superficie de 2 682 km2 et sont adjacents au prolifique champ SNE situé dans les eaux sénégalaises. Far y contrôle une participation de 15%, rappelle Natural Gas World. Le champ SNE dispose de plus d’un milliard de barils de réserves pétrolières avec du gaz.

Olivier de Souza