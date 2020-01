Kenya : Total et Tullow entament le processus de cession partielle de leurs intérêts dans des gisements pétroliers

(Agence Ecofin) - Au Kenya, les producteurs Total et Tullow Oil ont annoncé le démarrage de la vente d’une partie de leurs actifs sur les découvertes de pétrole du Turkana, notamment dans les blocs 10 BA, 10 BB et 13 T.

Total veut céder la moitié de ses parts et Tullow veut réduire à 30 % ses 50 % sur place. Les deux partenaires ont engagé la banque française Natixis pour conduire l’opération.

La vente de Tullow s’inscrit dans le cadre d’une révision plus large de ses opérations et de ses actifs, visant à simplifier les avoirs de l’entreprise et à réduire les coûts d’exploitation. Il faut rappeler que les actions de la société ont chuté de 64 % l’année dernière en raison de résultats d’exploration décevants en Amérique du Sud et d’une production plus faible que prévu de son principal actif pétrolier au Ghana.

Ces périmètres qui ont fait l’objet de plusieurs découvertes au cours du début de la dernière décennie ne sont pas encore entrées en production. Un plan de développement initial a été suspendu au cours du quatrième trimestre après que les routes aient été endommagées par de graves intempéries, souligne Bloomberg. La situation n’évoluera pas tant que les routes menant aux gisements n’auront pas été réparées.

