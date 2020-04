Rahul Dhir devient le nouveau PDG de Tullow Oil Plc.

(Agence Ecofin) - L’ingénieur pétrolier britannique Rahul Dhir (photo), 54 ans, vient d’être nommé au poste de Président directeur général et directeur exécutif de la société pétrolière Tullow Oil. Il prendra ses fonctions à partir du 1er juillet 2020. Dorothy Thompson, qui est actuellement la présidente exécutive de Tullow, reprendra alors son poste de présidente non exécutive.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de diriger Tullow et de la rétablir en tant qu’entreprise emblématique de notre secteur. L’entreprise dispose d’actifs de grande qualité et de collaborateurs exceptionnels. Elle jouit également d’une position unique en Afrique, fondée sur des antécédents éprouvés en matière d’opérations responsables, de relations solides et d’engagement en faveur de la durabilité. Je me réjouis de travailler avec l’équipe et le Conseil d’administration pour reconstruire une entreprise exceptionnelle », s’est réjoui le nouveau patron qui aura à cœur de repositionner l’entreprise qui a connu de nombreuses difficultés opérationnelles, techniques et financières au cours des derniers mois.

M. Dhir apportera à Tullow une grande expérience dans le domaine du pétrole et du gaz. Il est actuellement PDG de Delonex Energy, une société pétrogazière axée sur l’Afrique qu’il a fondée en 2013. Sous sa direction, Delonex a réalisé des opérations de forage et de prospection sismique à faible coût, tout en affichant des performances sociales et environnementales de premier plan en Afrique subsaharienne.

Avant de créer Delonex, Dhir a été directeur général et PDG de Cairn India depuis son introduction en bourse en 2006 jusqu’en 2012. Il a été également conseiller des entreprises du secteur sur les questions de fusions/acquisitions et de marchés de capitaux, lorsqu’il travaillait au sein des banques d’investissement Morgan Stanley et Merrill Lynch.

Olivier de Souza