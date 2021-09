Cameroun : la cession des parts de Tower Resources dans le bloc Thali à Beluga, est techniquement bouclée

(Agence Ecofin) - Le développement des ressources en hydrocarbures du contrat de partage de Thali nécessite des ressources financières importantes qu’une compagnie indépendante comme Tower Resources ne peut à elle seule mobiliser.

Le 21 septembre, Tower Resources, a annoncé que la cession annoncée le mois dernier d’une participation non opérationnelle de 49 % dans son contrat de partage de production de Thali, au Cameroun est bouclée pour ce qui concerne les parties directement impliquées. Ce qui signifie que Beluga, l’acheteur et Tower ont satisfait aux conditions financières et techniques liées à l’opération.

La société ajoute que l’ensemble des documents est désormais soumis au ministère des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique conformément au code pétrolier camerounais pour approbation. Une condition suspensive à laquelle s’ajoute l’éventualité d’un financement nécessitant l’approbation des actionnaires de Beluga. Tower Resources informera le marché lorsque ces conditions seront remplies.

« Nous ne pouvons pas savoir avec certitude combien de temps prendra l’approbation du ministère qui peut prendre jusqu’à 60 jours, mais nous espérons qu’elle interviendra beaucoup plus tôt, ce qui nous permettra d’achever l’accord d’amodiation plus rapidement. Entre-temps, nous poursuivons les discussions contractuelles concernant l’appareil de forage et les services, sous réserve de l’approbation des autorités et de la conclusion de l’accord d’amodiation en temps voulu », a expliqué Jeremy Asher, président et chef de la direction de Tower.

Une fois l’opération totalement conclue, Tower qui contrôlait jusque-là l’exclusivité des droits sur le pétrole du bloc de Thali, conservera tout de même le statut d’opérateur.

Le bloc de Thali couvre une superficie de 119,2 km², baignant dans des profondeurs d’eau allant de 8 à 48 mètres au cœur du prolifique bassin de Rio del Rey, dans la partie orientale du delta du Niger. Le bassin a, à ce jour, produit plus d’un milliard de barils de pétrole et possède des réserves restantes estimées à 1,2 milliard de barils équivalents pétrole.

Olivier de Souza

Lire aussi :

12/08/2021 - Cameroun : Tower Resources s’avance vers une amodiation sur le pétrole de Thali