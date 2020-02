Total attribue deux contrats-cadres de services à Worley Parsons sur Mozambique LNG

(Agence Ecofin) - Au Mozambique, Total vient d’attribuer deux contrats-cadres de services (MSA) à la société australienne d’études et de conseil en ingénierie Worley Parsons. Les contrats concernent le projet de gaz naturel Mozambique LNG.

Selon les termes de l’accord, Worley fournira des services à l’intérieur et à l’extérieur du pays, notamment des services de conseil et d’ingénierie dans la livraison d’installations terrestres et offshore (sous-marines). Ces services soutiendront les travaux de développement de la nouvelle installation de GNL.

Pour une meilleure application des normes sur le contenu local, la société australienne a indiqué que les activités seront menées par sa filiale locale, avec le soutien de certaines de ses branches dans le monde, dont Advisian. Aucune information sur les détails financiers de l’accord n’a filtré.

« Nous sommes heureux de continuer à fournir des services pour le développement du GNL et de soutenir l’un des plus grands projets d’Afrique. Par le biais des MSA, nous aiderons Total et ses partenaires du projet GNL au Mozambique à répondre à l’évolution des besoins énergétiques mondiaux », a commenté Andrew Wood, directeur général de Worley.

Il faut dire que Worley est déjà intervenue dans le processus de développement depuis les découvertes jusqu’à ce jour.

Mozambique LNG produira 12,88 millions de tonnes par an de GNL.

Olivier de Souza