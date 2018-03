Total renforce sa présence dans le secteur pétrolier libyen

(Agence Ecofin) - En fin de semaine écoulée, le groupe pétrolier français Total a annoncé avoir conclu, avec la filiale locale du Britannique Marathon Oil, un accord d’acquisition de ses 16,33% de parts sur le champ pétrolier Waha, l’un des plus importants du pays. Le montant de la transaction est de 450 millions de dollars.

«Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Total de renforcer son portefeuille avec des actifs de haute qualité et à faible coût, tout en renforçant notre forte présence au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle consolidera la présence à long terme du groupe en Libye, un pays disposant de très importantes ressources pétrolières et gazières. Par ailleurs, elle démontre notre engagement à continuer de soutenir la reprise de l'industrie pétrolière et gazière du pays », a commenté Patrick Pouyanné, le PDG de Total.

Waha couvre une superficie de 53 000 km2 et génère une production de 300 000 barils par jour et du gaz naturel. La quote-part de production de Total sera de 50 000 barils équivalent pétrole par jour. La production du site devrait atteindre 400 000 barils, par jour, d’ici la fin de la décennie. Cette opération offre également à Total un vaste potentiel d’exploration dans le prolifique bassin de Syrte qui abrite Waha.

Le périmètre est opéré par la société publique libyenne du pétrole, NOC, qui y détient 59,18% des parts. Total et ConocoPhillips se partagent chacun 16,33% et Hess Corporation 8,16%.

Olivier de Souza