Namibie : Namibia Rare Earths annonce un placement privé de 3 millions $

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Namibia Rare Earths, active dans le secteur minier namibien, a annoncé mercredi, une levée de fonds de 3 millions $ via un placement d’actions. Au cours du placement privé sans intermédiaire, 16 216 216 actions ordinaires seront émises à un prix unitaire de 0,185 $.

La société prévoit d’utiliser les fonds principalement pour financer l’exploration continue sur son projet de cuivre-cobalt Kunene ainsi que des études métallurgiques et évaluations préliminaires sur ses autres actifs. Ils serviront également pour les besoins en fonds de roulement et à d’autres fins générales.

Cotée à la bourse TSX-V, Namibia Rare Earths se focalise sur le développement de son projet de terres rares Lofdal, et la construction d’un important portefeuille de métaux en Namibie. La compagnie détient actuellement dans le pays, un portefeuille de huit projets comprenant 16 licences de prospections exclusives avec une superficie totale de 6 850 km². Outre les terres rares, le cuivre et le cobalt, les projets portent sur le graphite, le lithium, le tantale, le niobium, mais également le nickel et l’or.

Louis-Nino Kansoun