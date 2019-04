Newmont et Goldcorp finalisent leur «mégafusion»

(Agence Ecofin) - Newmont Mining et Goldcorp ont réussi à finaliser leur accord de fusion de 10 milliards $ annoncé en début d’année. Newmont Goldcorp, l’entité résultante, sera la plus grande entreprise d’exploitation aurifère au monde avec des opérations en Afrique, en Amérique et en Australie.

«Nous avons atteint notre but de devenir la plus grande société aurifère au monde, et nous allons maintenir cette position en exécutant notre stratégie gagnante. Cette stratégie se concentre sur l’amélioration de l’efficacité et de la sécurité sur nos opérations alors que nous continuons à investir dans l’expansion et l’exploration.», a déclaré le PDG, Gary Goldberg.

Newmont Goldcorp produira entre six et sept millions d'onces d'or par année, détrônant Barrick de son rang de premier producteur mondial. Barrick, qui a récemment fusionné avec Randgold Resources, devrait produire entre 5,1 et 5,6 millions d'onces cette année.

