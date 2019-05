Afrique du Sud : l’AMCU n’obtient pas l’annulation de la transaction entre Sibanye et Lonmin  

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, la Cour d’appel a confirmé la décision du Tribunal de concurrence de valider le rachat de Lonmin par Sibanye-Stillwater. Elle a rejeté l’appel interjeté par le syndicat AMCU qui réclamait l’annulation de la transaction à cause des plans de suppression de plus de 13 000 emplois.

Dans sa décision datant de novembre 2018, le Tribunal de concurrence avait proposé que Sibanye lance trois projets miniers à court terme pour éviter la perte de plus de 3 000 emplois.

«Nous sommes heureux que la cour ait confirmé la décision du Tribunal de la concurrence. Nous sommes persuadés que la fusion des actifs de métaux du groupe du platine de Lonmin et des activités adjacentes de Sibanye-Stillwater permettra une exploitation plus durable et meilleur avenir pour ces opérations.», a commenté le PDG de Sibanye, Neal Froneman (photo).

De son côté, Ben Magara, le PDG de Lonmin a indiqué que la décision ouvre la voie au vote des actionnaires prévu pour le 28 mai. Entre autres conditions nécessaires pour la finalisation de la transaction, on retrouve les approbations des actionnaires des deux sociétés et des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles.

