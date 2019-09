Bénin : la gestion de la SBEE, la compagnie électrique nationale, confiée au Canadien Manitoba Hydro International

(Agence Ecofin) - Au Bénin, le gouvernement a confié la gestion de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE), la compagnie électrique nationale au Canadien Manitoba Hydro International. Ce dernier a été désigné comme l’adjudicataire provisoire du contrat de gestion de la compagnie. Les autorités ont également retenu le consortium formé par la Société Française de Réalisation d’Etudes et de Conseil (SOFRECO) et AAA-KPMG Togo pour réaliser un audit des contrats signés par la compagnie électrique.

La mise en place de ces mesures entre dans le cadre des réformes entamées pour une bonne gestion et une meilleure efficacité de la compagnie. « Le Conseil tient à préciser que cette réforme, dont le but n’est autre que la recherche de l’efficacité de gestion, n’induit pas une privatisation de la SBEE. La société ainsi que son patrimoine restent et demeurent la propriété de l’Etat béninois », a tenu à préciser l’exécutif, au sortir du Conseil des ministres entérinant la décision.

Les audits réalisés ont révélé de nombreuses irrégularités dans la gestion de la compagnie. Des dérives que le gouvernement a décidé de ne pas sanctionner, car il considère qu’elles sont souvent l’œuvre de responsables politiques et administratifs.

La réalisation de cette mise en concession a été faite avec l’appui du Millenium Challenge Account Bénin 2, dans le cadre de l’autonomisation énergétique du pays et la réforme à la SBEE.

Gwladys Johnson Akinocho

