Mozambique : Kenmare Resources publie le bilan de 2017 de son projet Moma

(Agence Ecofin) - En 2017, la compagnie minière Kenmare Resources, active sur la mine de Moma au Mozambique, a produit un total de 998 200 tonnes d’ilménites, en hausse de 11% par rapport à 2016 (903 300 tonnes), 74 000 tonnes de zircon (+9%) et 1 323 000 tonnes de concentré de minéraux lourds (-6%).

Dans son bilan 2017 publié jeudi, elle indique que les expéditions de produits finis, ont augmenté de 2% à 1 040 400 tonnes par rapport à 2016.

En outre, sa dette nette a diminué à 34,1 millions $ par rapport aux 44,8 millions $ de l’année précédente.

Pour 2018, l’entreprise listée sur LSE, prévoit de produire entre 900 000 et 1 000 000 tonnes d’ilménite, 65 000-72 000 tonnes de zircon, et 7 000 et 8 000 tonnes de rutile.