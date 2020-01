L’Alliance Globale du Karité signe un accord avec le CIR pour le développement inclusif de la filière

(Agence Ecofin) - L’Alliance Globale du Karité (AGK) a signé avec le Cadre Intégré Renforcé, un partenariat mondial d’aide pour le commerce en faveur des pays moins avancés (PMA), un accord pour le lancement du programme régional d’appui au développement commercial inclusif de la filière karité (PRADCIFK).

D’un coût global de 3,6 millions $, cette initiative devrait faciliter les expéditions d’amande et de produits de karité à plus forte valeur ajoutée dans 4 pays de la région ouest-africaine à savoir le Bénin, le Mali, le Togo et le Burkina Faso.

Elle entend également favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux marchés internationaux et booster les recettes liées au commerce pour les collectrices ainsi que les transformatrices.

Parmi les principaux résultats attendus du projet, figurent notamment une hausse du commerce annuel de karité de 28 880 tonnes, le renforcement des capacités de 30 660 femmes ramasseuses et transformatrices de karité ainsi que l’appui à l’exportation de 2 180 PME.

« Investir dans l’industrie du karité et soutenir sa croissance est essentiel pour promouvoir la diversification économique, la valeur ajoutée et la croissance par le commerce régional dans les pays les moins avancés sélectionnés en Afrique de l’Ouest », indique Ratnakar Adhikari, directeur exécutif du Cadre Intégré Renforcé (CIR).

Pour rappel, la collecte et la transformation de karité sont des activités essentiellement féminines. Le Mali et le Burkina Faso sont respectivement second et troisième exportateur africain de karité.

