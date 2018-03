Le Qatar va signer un accord de 4 milliards $ pour la gestion du port soudanais en mer Rouge de Suakin

(Agence Ecofin) - Le Qatar et le Soudan signeront un accord pour la gestion du port soudanais de Suakin, a indiqué dimanche, le ministre soudanais des transports, Makawi Mohamed Awad (photo). L’accord de 4 milliards $, devrait avoir pour objet, la co-gestion du port par les deux pays, afin de booster son développement et ses activités. Selon une source qatari proche du dossier et cité par Reuters, la finalisation de l’accord sera effective, une fois les détails du coût réglés.

En 2017, le pays africain avait déjà signé un accord avec la Turquie pour la réhabilitation d’une partie du port ainsi que la construction d’un quai naval pour l’entretien des navires civils et militaires. Les autorités n’ont pas précisé si le nouvel accord remettra en cause l’ancien.

La conclusion de ce nouvel accord entre Khartoum et Doha risque de raviver les tensions entre le Soudan et l’Egypte, alors que Le Caire avait notamment milité pour le boycott diplomatique et commercial de Doha, en raison entre autres de son soutien présumé au groupe des Frères Musulmans.

Moutiou Adjibi Nourou(stagiaire)