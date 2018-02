Egypte : le déficit commercial en baisse de 15,7% en glissement annuel au premier semestre de l’exercice 2017/2018

(Agence Ecofin) - Le déficit commercial de l'Egypte a baissé de 15,7% en glissement annuel au premier semestre de l'exercice fiscal 2017/2018, passant de 21,7 milliards à 18,3 milliards de dollars $, a annoncé samedi, la ministre égyptienne de la Planification, du Suivi et de la Réforme administrative, Hala al-Said (photo). Ainsi, au cours de cette période, les importations ont diminué de 7,3%, s'établissant à 29,4 milliards $, tandis que les exportations ont augmenté de 11% pour atteindre 11,2 milliards $.

La hausse des exportations a été tirée essentiellement par les produits chimiques, les engrais, les textiles, les vêtements prêt-à-porter, et les produits d’ingénierie. Au total, les exportations non pétrolières ont augmenté de 11% au cours de la première moitié de l’exercice 2017/18, a déclaré Hala al-Said.

A noter que l’Égypte a enregistré une baisse de ses importations suite à la décision de sa Banque centrale de laisser flotter librement la livre égyptienne après l’avoir dévaluée de près de 47,7 %, en novembre 2016. L’objectif était de revitaliser l’économie et de faire face à la crise monétaire aiguë que traversait le pays, occasionnant une pénurie de dollars et une importante baisse des réserves de changes.

Cette mesure semble donc avoir produit des effets positifs qui se remarquent à travers la baisse du déficit commercial. Ceci, dans la mesure où la réduction de près de la moitié de la valeur de la livre égyptienne a rendu les produits égyptiens sur les marchés étrangers, moins chers et compétitifs, tout en doublant les coûts d'importation.