Ethiopie : avec 42% du volume total des exportations en six mois, l’Asie continue d’être la première destination des produits éthiopiens

(Agence Ecofin) - Représentant, à elle seule, près de 42% du volume total des exportations d’Ethiopie au cours des six derniers mois, l’Asie continue de demeurer la première destination des produits d’exportation de pays d’Afrique de l’Est.

En effet, le volume total des exportations de l’Ethiopie vers l’Asie s’est élevé à 561,37 millions $ au cours des six derniers mois, selon les statistiques rendues publiques par le ministère éthiopien du commerce. Suivi de l’Europe avec 366,43 millions $, de l’Afrique avec 280,93 millions $, et des Amériques et de l’Océanie avec près de 108,99 millions $.

Toujours selon le ministère éthiopien du commerce, ce classement des destinations des produits d’exportation d’Ethiopie, demeure inchangé depuis ces deux dernières années.

Par ailleurs, la Chine constitue la première destination d'exportation de l'Éthiopie en Asie, avec un volume d’export de biens et services estimé à 144,5 millions $, au cours des six derniers mois.

Les exportations de l'Éthiopie vers la Chine au cours des six premiers mois de l'année fiscale éthiopienne ont représenté 17,3% du total des recettes d'exportation du pays, dépassant la Somalie qui représente maintenant 14,32%. Les Etats-Unis arrivent en troisième position en représentant 11,92% de ces recettes d’exportation.

A noter enfin, que les recettes totales d’exportation de l’Ethiopie se sont élevées à 1,35 milliard $ au cours du premier semestre de l'exercice fiscal en cours.