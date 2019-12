La Chine s’intéresse aux haricots verts et au piment rwandais

(Agence Ecofin) - Au Rwanda, les producteurs de haricots verts et de piment pourraient bientôt booster leurs revenus grâce au marché chinois. En effet, rapporte Freshplaza, le Conseil national des exportations agricoles (NAEB) a reçu récemment une délégation de 3 experts de l’Administration générale des douanes chinoises (CGAC).

Cette visite devrait permettre d’évaluer les opportunités et les défis dans la culture de ces produits, dans la perspective d’une éventuelle exportation vers l’Empire du Milieu.

Pour les analystes, le marché chinois est une véritable opportunité pour le pays qui cherche de plus en plus à diversifier ses exportations agricoles au-delà, des produits traditionnels comme le thé et le café.

Il faut souligner que l’entreprise chinoise GK International compte importer chez la firme rwandaise Gashora Farms, 250 000 tonnes de piment sur 5 ans pour une valeur de 500 millions $.

