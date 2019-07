Afreximbank lance le premier système de paiement numérique à l'échelle continentale

(Agence Ecofin) - La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) vient de lancer une plateforme numérique de paiement à l’échelle continentale, la première du genre en Afrique. L’annonce a été faite la semaine dernière par Benedict Oramah (photo), PDG de l’institution panafricaine, lors du sommet extraordinaire de l’union africaine (UA), qui s’est déroulé à Niamey (Niger).

Le Système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS) vise à faciliter les paiements de biens et de services en devises africaines, dans le cadre de la promotion du commerce intra-africain. Coïncidant avec le lancement de la phase opérationnelle de la Zone économique de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), le nouvel instrument vise à accélérer les échanges commerciaux intra-africains en réduisant l’intervention des devises étrangères dans les transactions commerciales.

« Il s'agit d'une plateforme qui permettra de domestiquer les paiements intra-régionaux, d'économiser au continent plus de 5 milliards de dollars en coûts de transaction de paiement par an, de formaliser une part importante des 50 milliards de dollars de commerce intra-africain informel, et, surtout, de contribuer à stimuler les échanges intra-africains », a indiqué Benedict Oramah, cité par le New African Magazine.

Et d’ajouter : « la plate-forme numérique portera un coup fatal au sous-développement de l'Afrique, causé par la fragmentation de ses économies ».

Moutiou Adjibi Nourou