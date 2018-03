Terminal à conteneurs de Doraleh : un accord avec le Singapourien PIL pour booster le transit de marchandises de 33% par an

(Agence Ecofin) - A Djibouti, la Société de Gestion du Terminal à Conteneurs de Doraleh (SGTD), vient de conclure avec le Singapourien Pacific International Lines (PIL), l’un des géants du fret en Asie, un accord pour intensifier son développement et améliorer ses performances, apprend-on d’une note adressée à l’Agence Ecofin.

Avec ce contrat qui concerne 20% de la capacité totale du terminal, la SGTD s’attend à une augmentation de près de 300 000 conteneurs de vingt pieds (EPV) par an. Une amélioration de 33% par rapport au volume que gère actuellement le Terminal à Conteneurs.

Le partenariat avec cette entreprise singapourienne de fret maritime, classée 11e exploitant de navires au monde avec une forte présence dans 100 pays, intervient quelques jours après que Djibouti a décidé de résilier unilatéralement le contrat de concession qui le lie à l'Emirati DP World, alors gestionnaire du terminal à conteneurs de Doraleh.

Il marque un changement de cap vers « l’utilisation optimale de la capacité du Terminal à Conteneurs de Doraleh ».

Aussi, devrait-il permettre au Djibouti de poursuivre son ambitieux objectif de devenir « un hub logistique et commercial aux plus hauts standards internationaux », connectant l’Afrique et le reste du monde.

Pour rappel, la capacité totale du terminal, est évaluée à plus de 1,6 million d’EVP par an.

Fiacre E. Kakpo