Le Maroc veut simplifier et numériser les procédures entre ses ports et ceux de l’Union Européenne

(Agence Ecofin) - L’Agence nationale des ports (ANP) du Maroc a organisé, en concertation avec la Direction générale du transport maritime de l’Union Européenne (DG Move – Motorway Of The Sea), une conférence sur le thème du développement des routes maritimes et de la simplification des processus portuaires entre les ports du Maroc et les ports de l’UE, les 24 et 25 janvier 2018 à Casablanca.

L'objectif de cette rencontre consistait à favoriser la coopération transverse entre les autorités portuaires, maritimes et de contrôle du Maroc et les agences et autorités européennes compétentes pour la Méditerranée (France, Espagne, Italie et Portugal) afin de mettre en œuvre des procédures simplifiées et digitalisées. L'ambition étant d'établir des liaisons de « voie rapide internationale » sur des procédures simplifiées et sécurisées, au bénéfice des entreprises et du commerce régional.

Plusieurs recommandations importantes ont été formulées à l’issue de cette conférence. Il s’agit notamment de la mise en place d’un cadre de coopération technique entre les ports européens et marocains. Ceci, pour assurer la promotion et la pérennité des « autoroutes de la mer » entre les ports du Maroc et de l’Union Européenne.

Les participants ont également recommandé la réalisation d’une étude pour le développement des formalités et des échanges électroniques entre les autorités compétentes du Maroc et de l’UE au travers du guichet unique Portnet. Le but étant d’arriver à optimiser les délais de traitement des formalités au départ et à l’arrivée.

S’inscrivant dans les politiques engagées par le Maroc et par l’Union Européenne pour la facilitation des procédures portuaires, maritimes, douanières et du commerce extérieur avec en particulier la mise en place du guichet unique du commerce extérieur Portnet, l’approche des « autoroutes de la mer » (Fast trade lane corridor) vise à promouvoir le transport maritime de courte distance.

Le transport maritime de courte distance (Short Sea Shipping) constitue, quant à lui, une alternative au transport terrestre de marchandises en vue de fluidifier les échanges commerciaux, désengorger les grands axes autoroutiers, diminuer le niveau de pollution et favoriser le développement durable, à travers l’amélioration des connexions régionales.

A noter que la question de la simplification des procédures portuaires avec l’UE revêt un caractère déterminant pour le Maroc, dans la mesure où le bloc européen constitue son premier partenaire commercial. Selon les chiffres d’Eurostat, les échanges commerciaux entre le Maroc et l’UE s’élevaient à 34,724 milliards d’euros en 2016.