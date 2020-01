African Digital Story connecte la diaspora panafricaine aux opportunités du numérique en Afrique francophone

(AFRICAN DIGITAL STORY) - Fort de son succès à Kinshasa, Lubumbashi, Brazzaville, Cotonou et Douala, African Digital Story, un événement en coproduction avec Publicis Groupe et Kinshasa digital, organise sa première édition à Bruxelles ce 21 Février à l’Africa Museum avec le soutien de la présidence de la République démocratique du Congo et de la CMCT TCG, première agence de Communication globale en RDC.

African Digital Story désire connecter les tech leaders panafricains à la diaspora désireuse d’investir ou d’entreprendre dans le secteur des TIC en Afrique

L’objectif de cet événement est de mettre en avant les opportunités liées au numérique africain qui est en plein essor actuellement et de démontrer que sur le long terme, le numérique est une réponse pérenne pour contribuer aux objectifs de développement durable tels que les problématiques relatives à la santé, à l’éducation et à la bonne gouvernance.

« Je reste persuadé que le numérique va contribuer à la performance de notreéconomie, au renforcement de notre sociabilité, à l’amélioration de notreperformance, à l’efficacité de nos institutions et à la lutte contre la pauvreté» a déclaré le président congolais, Félix Tshisekedi.

A cette occasion, et en plus d’être soutenu par des majors tels que Facebook, Publicis et Viva Technology, les présidences de la République Démocratique du Congo et du Congo-Brazzaville, environ 100 tech leaders feront le déplacement en provenance des quatre coins du continent africain pour partager leurs expériences sur le numérique africain lors des conférences, workshops et salons d’exposition.