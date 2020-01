Radio Mars veut s’introduire sur la Bourse de Casablanca et lever des fonds pour financer son développement 

(Agence Ecofin) - Radio Mars, une station de radio privée marocaine spécialisée dans le sport et la musique, ambitionne de s’introduire sur la Bourse de Casablanca. Cette démarche vise, selon Hicham El Khlifi, cofondateur de la chaîne, à soutenir le développement de la radio et à financer un ensemble de projets médiatiques portés par ses dirigeants.

Selon la Bourse de Casablanca, Radio Mars fait partie de la 5e cohorte du programme Elite Maroc mis en place par la principale place boursière du Royaume dans le but de soutenir les entreprises dans la structuration de leur prochaine étape de croissance, via l’accès à des opportunités de financement à long terme et au marché des capitaux.

Au total, une dizaine d’entreprises à fort potentiel et réalisant un chiffre d’affaires global de 1,1 milliard de dirhams marocains ont été accueillies dans le cadre de cette 5e cohorte. Radio Mars a récemment obtenu sa certification attestant de son aptitude à recourir au marché financier.

En juillet 2019, une autre station de radio marocaine, Hit Radio avait également signifié sa volonté de s’introduire en bourse afin de lever des fonds pour appuyer ses projets de développement. Pour ces deux chaînes de radio, ce projet est entravé par la loi sur l’audiovisuel au Maroc qui ne facilite pas l’inscription des actions d’un opérateur de communication audiovisuelle à la bourse.

Chamberline Moko