RDC: Cinq compagnies américaines devant la justice pour répondre du travail des enfants dans les mines de cobalt

(Agence Ecofin) - International Rights Advocates, un cabinet de défense des droits humains, a déposé un recours collectif fédéral à Washington DC contre cinq compagnies de technologie américaines. Il est reproché à Apple, Microsoft, Alphabet (société mère de Google), Dell Technologies et Tesla d’avoir fermé les yeux et même encouragé « l’utilisation cruelle et brutale de jeunes enfants » pour extraire du cobalt en RDC.

L’extrême pauvreté chez le premier producteur mondial de cobalt amène de jeunes enfants à s’improviser mineurs en se livrant à l’extraction artisanale de cobalt au péril de leurs vies. Ils se rendent dans des tunnels sans aucune protection alors que les effondrements sont courants entrainant des morts ou des handicaps à vie. Les plaignants-parents ou tuteurs des victimes-accusent les compagnies suscitées, d’apporter leur soutien à ce système d’extraction artisanale par l’achat du minerai extrait de cette manière et nécessaire pour la fabrication de leurs composants électroniques.

Si le travail des enfants dans les mines congolaises est un mal souvent dénoncé par les organisations internationales, Benchmark Mineral Intelligence, une firme d’analyse des marchés de métaux, appelle au discernement. Elle assure que moins de 10 % du cobalt extrait en RDC provient de mineurs artisanaux.

« Artisanal ne signifie pas nécessairement illégal : seule une fraction du cobalt artisanal est illégalement extrait ou lié à des abus de droits humains. Le cobalt peut être artisanal, légal et extrait en sécurité », a-t-elle déclaré dans une note.

