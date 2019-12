Afrique australe : la production de maïs pourrait être en deçà de la moyenne quinquennale en 2020 (FEWS NET)

(Agence Ecofin) - En Afrique australe, la production de maïs de 2020 devrait être inférieure à la moyenne des 5 dernières années. C’est ce qu’indique le réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWS NET) dans son dernier rapport.

D’après l’organisme financé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID), cette perspective de production céréalière peu reluisante tient principalement à la sécheresse et l’irrégularité des précipitations qui étaient espérées.

« Les pluies de décembre à mars sont indispensables pour le développement des cultures et des précipitations en dessous de la moyenne devraient avoir des impacts négatifs sur la production, la disponibilité de l’eau et le fourrage », précise l’organisation.

Les pays qui seront les plus affectés par la sécheresse sont l’Angola, le Bostwana, le Lesotho, la Zambie et le Zimbabwe alors que le Mozambique et l’Afrique du Sud devraient enregistrer des conditions plus clémentes.

Pour rappel, les températures en Afrique australe augmentent plus vite que dans le reste du monde d’après le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). Le maïs compte pour 80 % de la production céréalière de l’Afrique australe.