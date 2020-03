Céréales : le Niger produit environ 7 millions de tonnes de mil par an

(Agence Ecofin) - Le mil est l’une des céréales les plus cultivées au Niger. « La production annuelle nationale de cette noble céréale oscille entre six et sept millions de tonnes et représente l’une des plus importantes productions végétales au Niger », a indiqué le ministre de l’Agriculture Abaldé Abouba.

Très prisée des Nigériens, cette céréale constitue l’alimentation de base de plus de 80% de la population, particulièrement en milieu rural.

Aujourd’hui, le mil est transformé et vendu tant sur le territoire qu’à l’international.

Selon les perspectives des chercheurs, le mil va s’imposer encore plus dans les années à venir, en raison de sa qualité organoleptique, ses vertus nutritives et sa résilience au climat.

Pourtant, il a été pendant de longues années considéré comme source de certaines pathologies. Mais, s’est révélé plutôt très efficace dans la prévention et la lutte contre plusieurs carences et maladies.