Reporters Sans Frontières lance une campagne contre les fakes news

(Agence Ecofin) - Reporters Sans Frontières (RSF) a lancé, il y a quelques heures, une campagne contre les fausses informations. L’information a été rendue publique sur le compte Twitter de RSF, tôt ce matin.

Intitulée #FightFakeNews, l’initiative a été lancée de manière symbolique ce jour où le monde entier célèbre la journée de la presse.

« Nous ne saurions rester passifs devant les dangers pour la sincérité du débat public et donc pour la démocratie. Les contenus produits de façon rigoureuse et honnête subissent de plus en plus la concurrence déloyale de contenus sponsorisés, de propagande et de rumeurs. Comme le prouvent les études, les informations fausses circulent plus aisément que celles qui sont dignes de confiance, à cause des biais cognitifs des êtres humains.», a déclaré Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières.

Dans le cadre de sa campagne, RSF a lancé deux spots publicitaires de 30 secondes et 50 secondes, destinés à être diffusés sur les chaînes de télévision et sur les réseaux sociaux. Ils permettront de sensibiliser, à la fois le public et les professionnels de la presse, sur les effets néfastes des fausses informations.

Servan Ahougnon