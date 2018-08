La BAD octroie 600 millions $ au Ghana et la Côte d’Ivoire pour lutter contre la maladie du Swollen-shoot

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) a accordé un financement de 600 millions $ à la Côte d’Ivoire et au Ghana dans le cadre d’un programme de lutte contre la maladie du Swollen-shoot (pousses gonflées) dans la filière cacao. Cette enveloppe couvre l'abattage de plus de 680 000 hectares de cacaoyers sur les terres agricoles affectées et la replantation d'arbres dans ces zones.

« L’investissement que nous sollicitions, avec la Côte d’Ivoire, auprès de la Banque africaine de développement a été approuvé. Nous croyons que ce projet nous aidera à l'avenir, car nous serons en mesure de contrôler la propagation des maladies et de replanter les arbres trop vieux.», a déclaré Jospeh Boahen Aidoo, directeur général de Ghana Cocobod, lors de la Conférence des gestionnaires de cacao 2018.

M. Aidoo a indiqué que la situation est si urgente au Ghana que même avant que les fonds ne soient disponibles, son organisation s’engage à réhabiliter 10 000 ha sur fonds propres. Le gouvernement ghanéen a initié diverses actions visant à renouveler les cacaoyers affectés ou trop âgés, et introduire la pollinisation manuelle afin d’augmenter le rendement.

Selon le Cocobod, près de 40% des exploitations cacaoyères au Ghana sont, soit infectées par la maladie des pousses gonflées, soit trop âgées.