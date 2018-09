Le Ghana et la Côte d’Ivoire franchissent une nouvelle étape dans leur coopération sur le cacao

(Agence Ecofin) - Le Ghana et la Côte d’Ivoire ont établi une feuille de route pour réaliser les objectifs fixés lors de la déclaration d’Abidjan, signée en mars dernier, et visant à améliorer les prix payés aux producteurs de cacao dans les deux pays. C’était au cours d’une réunion tenue les 10 et 11 septembre derniers, lors de la visite du président ivoirien Alassane Ouattara à son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo.

Selon les détails relayés par Intellivoire, un comité a été mis sur place pour promouvoir la consommation locale et élaborer des stratégies pour la production de Cacao durable et traçable. Ils ont aussi décidé de renforcer la collaboration entre le Centre national de recherche agronomique (CNRA) de la Côte d’Ivoire et l’Institut ghanéen de recherche sur le cacao (CRIG). Ces deux institutions pourront donc partager leurs expériences dans la préservation des champs et travailler à atténuer les effets des changements climatiques.

Rappelons que le Ghana et la Côte d’Ivoire sont les deux premiers producteurs de cacao dans le monde. Ils comptent pour environ 60% de la production globale. La déclaration d’Abidjan est née de la volonté des deux Etats de coopérer dans la gestion de la filière cacao.