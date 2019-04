Côte d'Ivoire : le kg de cacao reviendra à 750 FCFA/kg durant la campagne intermédiaire 2018/2019

(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, le prix plancher du cacao a été fixé à 750 FCFA/kg durant la campagne intermédiaire 2018/2019 qui s’est ouverte hier. L’annonce a été faite par Yves Koné, directeur général du Conseil du Café-Cacao (CCC).

Ce tarif, qui est égal à celui de la récolte principale, a été garanti grâce à un soutien de 38 milliards FCFA de l’exécutif en faveur des producteurs.

« C’est un effort important que nous devons apprécier. Si ces décotes devaient être répercutées, les paysans n’auraient pas eu 750 FCFA, mais 675 FCFA », fait remarquer M. Koné.

D’après les dernières données rapportées par Commodafrica, les ports de San Pedro et d’Abidjan ont reçu 1,6 million de tonnes de cacao entre le 1er octobre et le 25 mars dernier, soit 12% de plus qu’un an plus tôt à la même période.

La Côte d’Ivoire devrait enregistrer en 2018/2019, une récolte d'environ 2 millions de tonnes de cacao

