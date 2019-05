BRVM : la BHS lance le premier emprunt obligataire visant la diaspora, pour un montant initial de 20 milliards FCFA

(Agence Ecofin) - La Banque de l’habitat du Sénégal (BHS) a lancé, le 16 mai 2019, sur le marché financier régional de l’UMOA, le tout premier emprunt obligataire par appel public à l’épargne visant principalement la diaspora, encore appelé « Diaspora bonds ».

La présentation officielle de cet emprunt obligataire dénommé « BHS 6,25% 2019-2024 » s’est tenue le 29 mai 2019, au siège de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) à Abidjan.

Cette opération vise à mobiliser un montant initial de 20 milliards FCFA (environ 30 millions d’euros), avec la possibilité, en cas de sursouscription, d’introduire une demande d’émission additionnelle au CREPMF (autorité de régulation) pour un montant maximum de 30 milliards FCFA (environ 45 millions d’euros).

Ces « Diaspora bonds » offrent, par ailleurs, une rémunération de 6,25% par an sans retenue fiscale à la source, sur une durée de 5 ans. Le prix de l’obligation étant de 10 000 FCFA (environ 15 euros).

Selon Marie Odile Sene Kantoussan, directrice générale de CGF Bourse, coarrangeur et chef de file de cette émission obligataire, « les souscriptions s’étendront jusqu’au 17 juin 2019 et sont ouvertes à tous les investisseurs, institutionnels et personnes physiques, résidant ou non dans l’espace UEMOA ». Toutefois, a-t-elle précisé, « 60% du montant recherché sont réservés à la diaspora ».

A en croire les responsables de la BHS, cette levée de fonds est destinée, principalement, au renforcement des moyens de la banque pour lui permettre de répondre efficacement aux sollicitations de sa clientèle, de soutenir la commercialisation des logements déjà réalisés et de financer les investissements prévus dans son plan d’orientation stratégique « POS BHS 2020 ». Ceci, en vue d’intégrer les projets d’envergure majeure tels que les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose.

« Afin d’accompagner la mise en œuvre de son plan stratégique, dans un contexte de forte concurrence et de réformes réglementaires, la banque souhaite consolider ses ressources à moyen et long terme afin de pouvoir faire face à la croissance de ses emplois clientèle. Tout en étant une banque universelle, la BHS souhaite rester dans son cœur de métier pour perpétuer son expertise et son savoir-faire dans le financement de l’accès à la propriété », soutient Mamadou Sy, administrateur directeur général de la BHS.

Se réjouissant de cette opération historique sur le marché financier régional, le directeur général de la BRVM, Edoh Kossi Amenounve, a rappelé que l’émission des « Diaspora bonds » constitue « l’un des projets les plus importants que la BRVM ait lancés en matière de mobilisation de ressources, ces dernières années ».

Rappelons que, selon un rapport de la Banque mondiale, publié en avril 2019, les envois de fonds de la diaspora vers l’Afrique subsaharienne ont atteint environ 46 milliards $ en 2018. Un montant en hausse de 9,6% par rapport au niveau des envois enregistrés en 2017 qui était d’environ 42 milliards $. Une manne financière particulièrement importante que les acteurs du marché financier de l’UMOA ont désormais l’opportunité de capter à travers ces « Diaspora bonds ».