La seconde phase du projet d’unification de la bourse de la Cemac est soutenue par la Banque mondiale

(Agence Ecofin) - La Banque des États de l’Afrique centrale (Beac) informe que la seconde phase du projet d’unification de la bourse de la Cemac a déjà débuté. Ceci à travers une mission de la Banque mondiale relative aux mesures de restructuration et de développement des entités unifiées du marché financier régional (régulateur, bourse et dépositaire central).

La Beac explique que l’accompagnement envisagé par la Banque mondiale portera sur trois aspects essentiels, à savoir l’harmonisation du corpus réglementaire, l’optimisation des infrastructures du marché (plateforme de cotation, système d’information du dépositaire central, etc.) et le renforcement des capacités humaines des différentes structures fusionnées.

L’objectif de la mission d’assistance de la Banque mondiale est d’aboutir à terme à « la création des conditions de départ pour la redynamisation du marché financier régional par des mesures ponctuelles fortes des États, à travers notamment des apports directs de titres à la cote à court terme (programmes de privatisation, mesures de dernier recours contraignant certaines entreprises opérant dans la Cemac à introduire une partie de leur capital sur le marché, etc.) », indique la Banque centrale.

L’institution de Bretton Woods doit également permettre la mise en valeur d’émetteurs « modèles » et d’intermédiaires de référence capables de porter le marché et de véhiculer une image positive, à travers une promotion active du marché auprès des émetteurs potentiels via un plan marketing, l’accompagnement et le développement de la culture boursière locale.

Enfin, il sera question de passer à l’élaboration d’un programme de structuration de l’offre à moyen terme, pour l’adapter aux besoins de financement des économies et aux comportements des investisseurs de la Cemac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad). On pourrait à cet effet, indique la Beac, envisager l’assouplissement des conditions d’accès au marché boursier, ou encore la création d’un compartiment dédié aux petites et moyennes entreprises.

Malgré quelques retards qui ont entraîné un léger glissement du délai initial (fixé à fin septembre 2018, puis reporté à fin novembre 2018), la première phase de la fusion des marchés financiers de la Cemac s’est achevée en juillet 2019. Au cours de cette première phase, le processus de fusion des structures des deux marchés boursiers d’Afrique centrale, a abouti à une nouvelle configuration du marché financier régional articulée autour d’un régulateur unique, basé à Libreville (Gabon) et une bourse unique, dont le siège est fixé à Douala (Cameroun). Cette bourse est issue de la fusion de deux bourses existantes (Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale [Bvmac] et Douala Stock Exchange [DSX]).

S.A