Côte d’Ivoire : signature du contrat de concession de la plus grande centrale biomasse d’Afrique de l’Ouest

(Agence Ecofin) - Le consortium composé d’EDF, Meridiam et Biokala (filiale de SIFCA) et le gouvernement ivoirien ont procédé, lundi 09 décembre 2019, à Abidjan, à la signature d’un contrat de concession pour la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une centrale biomasse de 46 MW.

D’un coût total de 200 millions €, cette installation qui sera mise en œuvre dans la commune d’Aboisso (est d’Abidjan) sera la plus grande d’Afrique de l’Ouest et permettra de répondre aux besoins en électricité de l’équivalent de 1,7 million de personnes/an.

Ce projet contribuera également à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 4,5 millions de tonnes de CO2 et pourra créer au moins 500 emplois locaux.

Le combustible pour alimenter la centrale proviendra des résidus de feuilles de palmiers, issus de la culture locale, et contribuera à la lutte contre la déforestation et l’agriculture extensive en promouvant les bonnes pratiques agricoles et l’accroissement des rendements dans les plantations villageoises.

La réalisation de cette centrale entre dans le cadre du Plan d’action national des énergies renouvelables 2014-2030 de la Côte d’Ivoire qui a l’ambition d’atteindre 42% de son mix énergétique issus d’énergies renouvelables, à l’horizon 2030.

Le démarrage des travaux de cette centrale est prévu pour mi-2020 et l’infrastructure devrait entrer en activité en 2023.

André Chadrak