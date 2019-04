Le Consortium SMB-Winning, partenaire leader du Symposium Mines Guinée 2019

(SMB-Winning) - Conakry, République de Guinée, le 25 avril 2019 - Le Consortium SMB-Winning a noué un partenariat de haut niveau avec l’édition 2019 du Symposium Mines Guinée (SMG 2019), le principal événement lié à l’industrie minière dans le pays qui s’est tenu chaque année depuis six ans. Le SMG prend chaque année une nouvelle ampleur et parvient à attirer les meilleurs professionnels et experts du secteur minier, venus du monde entier pour débattre et échanger sur les grands enjeux de ce secteur essentiel pour la bonne marche de l’économie guinéenne.

La notoriété grandissante du Symposium atteste que la Guinée a trouvé une place incontournable dans les chaînes de valeur mondiales. C’est notamment vrai dans la bauxite, domaine dans lequel le Consortium SMB-Winning a pris une importance toute particulière avec une production de 36 millions de tonnes en 2018. Cette performance qui replace la Guinée dans le trio de tête des pays producteurs de bauxite n’aurait pas été possible sans une contribution de l’ensemble des parties prenantes.

Le Consortium SMB-Winning entend désormais dépasser l’extraction et l’exportation de bauxite en jetant les bases d’une transformation locale afin de créer de la valeur à long terme. C’est pourquoi le Consortium a entamé la deuxième phase de son histoire guinéenne, celle de l’industrialisation sur le terrain, dans la région de Boké. Cela concerne la transformation de la bauxite en alumine, mais aussi la construction des infrastructures.

Le Consortium SMB-Winning va consacrer 3 milliards de dollars dans les prochaines années pour développer une ligne de chemin de fer de 135 km et une raffinerie d’alumine. Cet investissement vient s’ajouter au milliard de dollars déjà investi pour la construction des terminaux portuaires de Dapilon et Katougouma. Tous ces investissements s’accompagnent d’une politique d’inclusion économique et de partage de la valeur avec les populations impactées par les activités du Consortium.

Le Consortium a également pour ambition de faire de son projet un catalyseur pour le développement inclusif de l’agro-industrie par la mise en œuvre d’un corridor de croissance économique le long de sa ligne de chemin de fer. Déjà, des projets agricoles ont vu le jour grâce à l’implication de ses équipes auprès des populations locales.

M. Frédéric Bouzigues, Directeur général de la Société Minière de Boké a commenté : « Au nom des 9 000 collaborateurs du Consortium SMB-Winning, je tiens à remercier les organisateurs de cet événement qui promet des échanges et des débats passionnants, avec comme horizon partagé le développement de l’industrie minière guinéenne, dans le respect et au bénéfice de l’ensemble des parties prenantes, au premier lieu desquelles la population guinéenne. »

À propos du consortium SMB-Winning

Fondé en 2014, le consortium SMB-Winning regroupe trois partenaires mondiaux dans les domaines de l’extraction, de la production et du transport de bauxite : le singapourien Winning Shipping Ltd, armateur asiatique de premier plan ; UMS, une société de transport et de logistique présente en Guinée depuis plus de 20 ans ; Shandong Weiqiao, une société chinoise leader dans la production d’aluminium, forte de 160 000 employés et d’un chiffre d’affaires annuel de 45 milliards de dollars US. L’État de Guinée, partenaire et membre du consortium, est actionnaire à hauteur de 10%. Depuis sa création, SMB-Winning a investi plus de 1 milliard de dollars US dans ses activités extractives dans la région de Boké. Le consortium, qui emploie directement plus de 9 000 personnes a également construit et gère deux terminaux fluviaux. Pour plus d’informations, visitez www.smb-guinee.com