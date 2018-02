Accord de 100 millions $ de la China Development Bank au profit d’United Bank for Africa, pour le financement des PME

(Agence Ecofin) - China Development Bank (CDB), une institution chinoise de financement du développement, a officialisé un accord de prêt d’un montant de 100 millions $ au profit d’United Bank of Africa (UBA), un groupe bancaire nigérian présent dans 19 pays africains. La ressource vise à soutenir des Petites et Moyennes Entreprises de la région sur une période de 7 ans.

« Cette ligne de crédit de la China Development Bank servira de catalyseur pour le développement du commerce et de l’industrie en Afrique. UBA apportera des appuis financiers aux PME présentes dans l’ensemble des pays africains au sein desquels la banque est présente » a confié Kennedy Uzoka, directeur général du groupe nigérian.

China Development Bank, avec ce partenariat renforce ses investissements en Afrique en général et au Nigeria en particulier, dans les domaines de l’énergie et celui des infrastructures routières et ferroviaires.

Rappelons qu’à fin 2016, la CDB avait accordé des prêts d’un montant total de 55 milliards $ dans 43 pays africains.

Chamberline Moko