La start-up zambienne Mangwee prévoit d’étendre ses services en Afrique de l’Est, de l’Ouest et en Afrique australe en 2019

(Agence Ecofin) - Mangwee, une start-up zambienne qui facilite des transactions financières en ligne envisage étendre ses services en Afrique de l’Ouest, de l’Est et en Afrique australe au cours du premier trimestre 2019.

La plateforme qui a été lancée en 2017 cherche à mobiliser les ressources pour financer son expansion, accroitre son réseau d’agents et sa base d’utilisateurs. « Nous sommes satisfaits de la réponse reçue jusqu'ici du grand public. En l’espace de trois mois, nous avons enregistré plus de 1500 utilisateurs sur la plate-forme et 36 agents dans le pays. Nous prévoyons d'étendre nos activités à d'autres territoires en Afrique au cours du premier trimestre 2019 », a affirmé Bwalya Kampamba, co-fondatrice de Mangwee.

Pour le lancement de ses services en Zambie, Mangwee s’est autofinancée en mobilisant des ressources auprès de ses membres fondateurs. La plateforme affirme vouloir améliorer l’inclusion financière en réduisant les coûts des services de transfert d’argent et en ciblant les populations non bancarisées du pays.

Chamberline Moko