Nigéria : Les transactions d'argent via le mobile ont atteint le montant record de 1,25 milliard $ au cours des 4 premiers mois de 2018

(Agence Ecofin) - Au cours des quatre premiers mois de 2018, la valeur des transactions d'argent effectuées au Nigéria, via le téléphone mobile, a atteint 454,75 milliards de nairas (devise locale), soit environ 1,25 milliard $, selon des données officielles, auxquelles l'Agence Ecofin a pu avoir accès. C’est un niveau record pour la période, depuis 2010, que les données sont disponibles.

Le mois d'avril à lui seul a connu le record des valeur des transactions mensuelles, avec des opérations enregistrées pour une montant total de 125,6 milliards de nairas.

Une performance qui finalement se démarque complètement des 450 millions de nairas de transactions via le mobile, enregistrées en avril 2010. Faire déplacer de l'argent via le mobile dans ce pays, est devenu beaucoup plus courant, que de le faire par internet. Depuis 2012 que le mobile money a pris la tête, il n'a plus jamais été rattrapé par les opérations via l'internet.

Aussi, les transactions d'argent via le téléphone s’approchent désormais de celles effectuées sur les terminaux de paiement par cartes bancaires (175 milliards de nairas en avril). Ces deux services sont de plus en plus en concurrence.

Pour l’instant, le pays leader dans les transactions d'argent par téléphone portable reste le Kenya, une situation qui donne à l'opérateur Safaricom, filiale du groupe sud-africain Vodacom, une part importante de ses revenus.

Une bonne dynamique des paiement mobile au Nigéria, devrait contribuer à renforcer les revenus des acteurs en compétition sur ce marché, dont le groupe sud-africain MTN qui en est le leader.

Idriss Linge