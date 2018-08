Le britannique WorldRemit s’associe à une banque éthiopienne pour renforcer ses opérations de transferts d’argent dans le pays

(Agence Ecofin) - Le spécialiste britannique du transfert d’argent en ligne WorldRemit a récemment conclu avec la banque privée éthiopienne Dashen Bank, un accord visant à renforcer ses opérations à travers le pays. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la start-up visant à desservir près de 10 millions de clients dans les pays émergents d’ici 2020

Du fait de cet accord, les Ethiopiens résidants dans l’un des 50 pays dans lequel WorldRemit est actif, pourront réaliser leurs opérations de transferts de fonds en direction de l’Ethiopie. Ces ressources seront acheminées à leurs destinataires à travers les 372 agences que compte Dashen Bank à travers le pays.

Estimés à près de 2 millions de personnes, la diaspora éthiopienne a réalisé des envois de fonds de l’ordre de 800 millions $ en direction du pays en 2017, selon un rapport publié en avril 2018 par la Banque Mondiale. Une bonne partie de ces financements ont transité via des canaux informels et non réglementés.

Rappelons que le britannique WorldRemit avait indiqué vouloir réaliser un chiffre d’affaires de près de 100 millions $ en Afrique en 2018. La firme a pour cela multiplié des accords avec des institutions financières pour étendre ses services en Afrique de l’Est et de l’Ouest au cours des six premiers mois de l’année.

Chamberline Moko