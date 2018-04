RAWBANK continue son soutien à la bancarisation des PMEs en RDC : validation de la 2ème phase du partenariat entre RAWBANK et FPM

( RAWBANK) - Leader du marché bancaire en République démocratique du Congo (RDC), RAWBANK est fortement engagée en faveur de l’inclusion financière et du développement économique et social du pays.

Le 6 avril 2016, la banque a conclu un partenariat avec le Fonds pour l’Inclusion financière en République Démocratique du Congo (FPM en sigle) afin de soutenir le développement de la bancarisation des PMEs qui constituent le cœur du tissu économique du pays.

Le partenariat avec FPM a permis à RAWBANK de bénéficier depuis 2016 d’une ligne de crédit d’USD 4.5M sur 5 ans afin d’améliorer l’accès au financement pour les PMEs sur toute l’étendue du territoire congolais. Outre ce fonds mis à la disposition de ce secteur, FPM accompagne également RAWBANK sur les sujets d’optimisation des risques et le développement, ainsi que la formalisation des PMEs.

S’appuyant sur le succès de la première phase de ce partenariat, la deuxième phase de décaissement a été validée en mars 2018.

Pour Thierry TAEYMANS « Ce partenariat confirme la solidité et la robustesse financière de RAWBANK qui lui permettent de bénéficier de la confiance de ses clients ainsi que des institutions financières nationales et internationales. FPM et RAWBANK partagent des objectifs communs pour renforcer le dynamisme de l’économie congolaise, notamment de développer le secteur des PMEs dont les opportunités sont nombreuses mais dont le véritable essor attendu au niveau national se fait encore attendre. »

Travaillant avec RAWBANK via ses deux activités, financement et assistance technique, le FPM est confiant de l’impact qu’aura la collaboration entre les deux institutions, s’agissant notamment du financement de l’économie congolaise et de la création d’emplois.

À propos de Rawbank

Créée en 2002 par le groupe Rawji, présent en République démocratique du Congo depuis le début du XXème siècle dans le commerce, la distribution et l’industrie, RAWBANK est la banque leader du pays en ayant été la première à dépasser 1 milliard de dollars en total de bilan en 2015. Forte de 1 600 collaborateurs, plus de 90 points de vente, 300 000 clients et détenant 24 % des parts de marché, RAWBANK accompagne le développement de l’économie congolaise. Certifiée et primée, elle est considérée aujourd’hui comme un acteur financier incontournable en RDC, tant pour les particuliers, les PMI/PME que pour les grandes entreprises et institutions internationales implantées dans le pays. RAWBANK bénéficie aussi d’une forte reconnaissance extérieure. Elle est la seule banque de RDC à profiter de financements de bailleurs internationaux (Proparco, la filiale de l’Agence francaise de développement, Shelter Africa, ICF, la filiale de la Banque mondiale) et dispose aussi d’un réseau puissant de banquiers correspondants dans le monde qui lui confère un véritable ancrage international.