Cameroun : selon le DG du groupe français BPCE, la reprise de la BICEC par le groupe marocain BCP est en bonne voie

(Agence Ecofin) - Boris Joseph (photo – au centre), directeur général (DG) du groupe français Banque populaire caisse d’épargne (BPCE), a été reçu le 18 juillet à Yaoundé par le ministre camerounais des Finances (Minfi), Louis Paul Motaze, rapporte le site Investir au Cameroun.

À la fin de l’entrevue entre les deux personnalités, Boris Joseph a déclaré qu’il a échangé avec le Minfi au sujet de la cession de la Banque internationale du Cameroun pour l’épargne et le crédit (Bicec), filiale locale de BPCE. « Dans le cadre des bonnes relations avec les autorités, nous rendons bien évidemment visite au ministre des Finances et nous discutons du processus de l’évolution de l’actionnariat de la Bicec. Au niveau technique et administratif, les choses avancent bien, avec l’aide des autorités camerounaises et régionales. Nous sommes très heureux. Nous sommes dans le bon calendrier. Nous pensons que les choses vont aboutir dans les bonnes conditions », a déclaré le DG de BPCE.

« Avec l’annonce du départ prochain de son actionnaire majoritaire BPCE (68,5 %) et la reprise de ses actions par un nouveau groupe bancaire de référence (le marocain Banque centrale populaire-BCP, NDLR), la Bicec traverse actuellement une période de transition. En tant qu’autorité monétaire et actionnaire privilégié de la Bicec, l’Etat du Cameroun à travers le ministre des Finances doit s’assurer du bon déroulement de ce processus de transition », précise une note d’informations du ministère des Finances.

À en croire le même document, l’État tient à s’assurer qu’au terme de cette transition, la filiale de BPCE reste et demeure un fleuron de l’industrie bancaire au Cameroun et un maillon essentiel du financement de l’économie locale. « L’Etat tient aussi à s’entendre avec les parties prenantes sur les conditions de stabilité du personnel de la banque, mais également sur l’épanouissement dans leur travail de l’ensemble des collaborateurs de cette grande banque », assure le Minfi.

Le Groupe BPCE a annoncé le 24 septembre 2018 qu’il est entré en négociations exclusives avec BCP en vue de la cession des participations détenues par BPCE International dans ses filiales africaines, dont camerounaise.

Deux avocats camerounais (Michel Janvier Voukeng et Guy-Alain Tougoua) sont opposés à cette vente exclusive de la Bicec. La procédure judiciaire est pendante au tribunal de première instance à Bonanjo, à Douala, depuis octobre 2018. Les requérants ont également sollicité l’intervention, le 12 octobre 2018, de la Commission nationale de la concurrence. Depuis lors, l’on a très peu d’informations dans les différentes procédures et tractations autour de la vente de la Bicec.

Sylvain Andzongo