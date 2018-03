Keystone Bank s’associe à la Fintech i-Onec pour lancer un service destiné aux Nigérians sous bancarisés des zones rurales

(Agence Ecofin) - La banque commerciale nigériane Keystone Bank s’est associée à la Nipost, le service postal nigérian et à la Fintech i-Onec pour lancer KeyServ (Keystone Agency Banking Services) un service fonctionnant comme une banque d’agence et destiné aux Nigérians sous-bancarisées des zones rurales et semi-rurales.

Le nouveau service KeyServ vise à améliorer l'inclusion financière dans le pays. « L'inclusion financière est notre domaine de prédilection et nous nous sommes associés à d'autres acteurs du secteur pour déployer des solutions financières numériques qui amélioreront l'accès au financement et les offres de produits », a fait savoir Obeahon Ohiwerei (photo), directeur général de Keystone Bank.

La banque entre dans ce business de la banque de proximité, alors que le secteur est en train d’exiger une réforme de régulation au Nigéria. Jusqu’ici, les agents de banque qui effectuent des transactions de retrait de cash au profit de leurs clients, se retrouvent à devoir attendre un jour ouvrable pour obtenir la compensation dans leurs comptes. Une règle qui n’arrange pas toujours les opérateurs.

Mais au-delà de ces défis, les transactions via le mobile prennent de l’ampleur au Nigéria. Elles ont atteint une nouvelle dimension, en franchissant le seuil de 555,8 milliards de nairas (1,5 milliard $) sur les six premiers mois de 2017.

Chamberline Moko