Kenya : des gains en baisse sur les titres du Trésor public poussent les banques commerciales à prêter plus au secteur privé

(Agence Ecofin) - La baisse des marges obtenues sur les obligations du Trésor public semble avoir poussé les banques commerciales opérant au Kenya à prêter d'avantage au secteur privé, peut-on remarquer d'un rapport récent de la Banque centrale. A la fin du mois d'août 2019, les crédits à l'économie affichaient une croissance de 6,3% sur une base de comparaison annuelle (12 mois).

Cette performance est bien meilleure que la hausse de 6,1% constatée à la fin du mois de juillet 2019, mais aussi, c'est la plus forte progression annuelle de crédit à l'économie, depuis l'année 2016, lorsque la loi sur la limitation des taux d'intérêts est entrée en vigueur. La mesure visait à faciliter l'accès au crédit pour les PME et les ménages kényans, sur un marché du crédit qui avait connu une forte hausse des taux.

Pour la semaine précédente, les taux d'intérêt sur les obligations du Trésor sont restés quasi stables, dans une fourchette située entre 6,4% et 9,8%, selon les maturités (délais de remboursement). Cela ne semble pas suffire pour les banques commerciales qui doivent générer de la croissance et des rendements pour leurs actionnaires. Bien qu’elles continuent de faire le plaidoyer pour une libéralisation des taux, elles se retrouvent contraintes à prendre plus de risques avec le secteur économique non étatique pour accroître ou maintenir les marges.

Idriss Linge