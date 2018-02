Le Groupe BGFIBank confirme son engagement citoyen lors de la 3ème édition du BGFIDay

(BGFIBank) - Pour la troisième année consécutive, le Groupe BGFIBank a organisé le 9 décembre dernier dans l'ensemble de ses pays d'implantation, sa journée solidaire annuelle où 930 collaborateurs se sont engagés, soit le double de l'année précédente! Les résultats chiffrés donnent une idée de l’ampleur de cette action.

UNE MOBILISATION QUI PREND DE L'AMPLEUR

Depuis son instauration en 2015, le BGFIDay est devenu l'un des symboles phares d’un groupe engagé, un véritable rendez-vous annuel qui permet aux collaborateurs du Groupe BGFIBank de s’engager pour des causes d’intérêt général et d’agir pour le bien-être de la société et des communautés fragilisées.

Le BGFIDay concerne toutes les filiales du groupe dans l'ensemble de ses pays d'implantation, avec une participation en 2017 qui s'est avérée encore plus forte que l'année précédente. Au total plus de 930 collaborateurs dans 8 pays (Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar et Sénégal) ont participé à des actions de solidarité autour des thématiques liées à l'éducation, la lutte contre la précarité, ou encore la préservation de l'environnement. Un nombre de participants qui ne cesse de croître avec un taux de participation en hausse de +187% sur les trois dernières éditions, et 9 structures bénéficiaires.

Le succès de cette initiative réside dans sa dimension internationale. Les collaborateurs ont pu s’investir dans des projets de proximité de leur choix, telles que la rénovation et l'équipement d'établissements scolaires, la distribution de kits scolaires, de jeux éducatifs, de produits de première nécessité, de kits de soins et de puériculture aux enfants orphelins, don d'équipement médical, l'assainissement d'espaces publics, pour un montant total de soixante sept millions de francs CFA.

6300 HEURES DE VOLONTARIAT EN UNE JOURNEE

Le principe est simple : en lieu et place d’une journée de travail pour certains d'entre eux, BGFIBank a permis aux collaborateurs volontaires de s’investir sur le terrain auprès d’associations, d'établissements scolaires, d'hôpitaux, etc. Une journée de solidarité sans précédent, dans laquelle se sont impliquées 14 filiales dans 8 pays. Au total, 45 % des collaborateurs du groupe ont participé, offrant ainsi 6 300 heures de volontariat consacrées à 9 projets solidaires au bénéfice de plus de 3000 personnes.

Pour Henri Claude OYIMA, Président Directeur Général du Groupe BGFIBank, "Cette responsabilité sociale est partie intégrante de notre raison d’être. BGFIDay peut être vu comme un symbole de cette philosophie d’entreprise responsable que nous cultivons au quotidien. Cette journée illustre également, sur un autre volet, la cohérence recherchée entre notre promesse employeur et l’expérience concrète que nous offrons à nos talents. C’est une réelle satisfaction que de contribuer à engager nos collaborateurs dans des actions solidaires".

A propos de la Fondation BGFIBank

Le Groupe BGFIBank s'est engagé, depuis plusieurs années, dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Si cet engagement sociétal implique une dimension sociale tournée vers les besoins et le bien-être de ses salariés et une dimension environnementale tournée vers la protection de l'environnement, il ne se réduit pas à cela. En effet, cet engagement comporte également une dimension citoyenne qui suppose la prise en compte des besoins de la société civile, en contribuant, entre autres, à lutter contre l’exclusion, les inégalités ou la pauvreté. La Fondation BGFIBank contribue concrètement à l’ambition d’un développement responsable en soutenant des actions d’intérêt général au profit de tous. Porteuse de valeurs d'intérêt général et de solidarité, la Fondation est au service de la réalisation des objectifs du Groupe en matière de responsabilité sociétale. A ce titre, elle est chargée de maintenir un dialogue permanent avec les communautés d'accueil dans l'ensemble de ses pays d'implantation. La Fondation BGFIBank donne la priorité aux initiatives locales ciblées, des projets dont les effets ont un impact direct sur les populations bénéficiaires. Elle intervient dans le domaine de l'éducation et de la formation.