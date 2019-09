Le PDG du Groupe BGFIBank, Henri Claude Oyima a reçu, à Libreville, le Directeur Général du Groupe ECOBANK, Ade Ayeyemi

(BGFIBank) - En mission de travail à Libreville, Monsieur Ade Ayeyemi, le Directeur Général du Groupe ECOBANK, accompagné de ses collaborateurs et autres cadres dirigeants des filiales du Groupe, a rendu visite à Monsieur Henri-Claude Oyima, Président Directeur Général du Groupe BGFIBank, dans la matinée du mercredi 11 septembre 2019.

Au centre des discussions, le rôle à jouer par les deux Groupes panafricains et leur responsabilité dans le développement des économies du continent. Les deux hommes n’ont pas manqué d’évoquer les situations socio-économiques des zones et pays communs d’implantation tout en revenant sur les opportunités offertes dans des zones non encore investies par les deux Groupes.

La question des évolutions réglementaires et des relations avec les autorités de régulation des différentes zones d’implantation étaient également au centre des échanges que M. Ade Ayeyemi a eu avec le Président Directeur Général du Groupe BGFIBank.