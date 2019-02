La Fondation BGFIBank réhabilite et équipe l'École publique du Camp Bertaut à Douala, au Cameroun

(BGFIBank) - Le vendredi 7 février dernier, le Directeur Général de BGFIBank Cameroun, Monsieur Loukoumanou WAIDI, a procédé à l’inauguration du projet de réhabilitation de l'École publique du Camp Bertaut à Douala. Cette cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs autorités administratives, dont le Sous-préfet de l'arrondissement de Douala II, représentant le Ministre de l'Education nationale, le Docteur Didier BIDJA et l'Inspecteur de l'Education de base de Douala II, Madame Odile Honorine LOKA.

Implantée en plein cœur du quartier Marché central à Douala, l’École publique du Camp Bertaut est une école qui fait partie du site patrimonial de la ville de Douala. Ce projet a été conçu dans le but d’offrir des conditions d'apprentissage saines et stimulantes aux 3000 élèves que compte l'établissement. "La concrétisation de ce projet est la plus belle démonstration de la confiance que nous avons en l'avenir" a souligné Monsieur Loukoumanou WAIDI, Directeur Général de BGFIBank Cameroun, qui s’est dit heureux d’avoir pu contribuer à la pérennisation de cette école, qui représente l'un des piliers éducatifs de la ville de Douala.

Les travaux qui se sont déroulés sur une période de 3 mois, de novembre 2018 à fin-janvier 2019, ont nécessité une intervention ciblée pour assurer la pérennité du site, ainsi que la santé et la sécurité des usagers. Pour l'ensemble des six bâtiments concernés par le projet, ces travaux ont conjugué : maçonnerie, charpente et couverture, solivage et plafond, menuiserie métallique, peinture intérieur et extérieur et nettoyage complet du site, pour un montant total de 22 millions de francs CFA, entièrement financé par la Fondation BGFIBank.

À cet égard, le Docteur Didier BIDJA, Sous-préfet de l'arrondissement de Douala II, a remercier le Groupe BGFIBank par le biais de sa fondation, pour cet acte de générosité et pour son engagement d’envergure et porteur de sens en faveur de l’éducation, avant de souligner que "cette action est une réponse concrète donnée à ceux qui n'ont pas encore compris que le développement d'un pays dépend essentiellement de l’accent qu’il met sur le secteur de l’éducation. Nous encourageons BGFIBank à promouvoir l'engagement et la responsabilité sociale chez ses consœurs".

Monsieur Emmanuel NGOUA, Directeur de l'école, a, quant à lui, exprimé sa fierté et sa gratitude vis-à-vis de la Fondation BGFIBank qui a porté son choix sur l'établissement dont il a la charge, établissement qui affiche aujourd'hui un nouveau visage : "Peu d'établissements comme le nôtre peuvent se réjouir d'offrir à leurs enfants de telles conditions d'accueil scolaire".

A propos de la Fondation BGFIBank

Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank inscrit son action dans la continuité de l’engagement sociétal du Groupe BGFIBank. Créée en 2013, la Fondation accompagne le groupe dans son rôle d’acteur à part entière du développement social dans l’ensemble de ses 10 pays d’implantation en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tome & Principe et Sénégal. Elle intervient dans les domaines de l'éducation et de la formation et a pour mission de favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant un impact fort et durable sur les populations bénéficiaires. La Fondation BGFIBank encourage la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux.